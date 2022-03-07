大陸國務院2022年政府工作報告提出，2022年經濟成長目標為5.5％左右，大陸國家發改委7日表示，為完成目標將聚焦三方面，分別為擴大內需的政策、總體政策統籌協調、保障產業鏈穩定等的抗風險措施。

中國網報導，發改委副主任連維良7日表示，要實現2022年增長目標，特別要做好三方面，一是更加重視重大決策落地見效，進一步出台實施擴大內需的政策舉措，努力保持外貿發展良好。二是關注總體政策統籌協調，發揮好政策集成效應，形成穩增長的政策合力；尤其是加強新推出政策的評估分析，有利於經濟穩定的政策加快推進，有收縮效應的政策謹慎頒布。三是更加重視有效應對各類風險挑戰，全力抓好糧食安全、能源安全和產業鏈供應鏈穩定，更加精準地做好疫情防控工作。

對於俄烏衝突對全球的動盪，連維良表示，大陸經濟韌性強、潛力足、空間大，雖然外部環境更趨複雜嚴峻，但大陸經濟長期向好的基本面不會改變，將繼續與包括俄、烏在內的國家共建「一帶一路」，期待有關各方通過對話和平解決問題，努力把對世界經濟的衝擊和影響降到最小。