銅箔基板廠騰輝-KY（6672）7日公告2022年度2月份營收，與去年同期比較成長7.2％，截至2月累計營收11億元，較去年同期成長10.1％。

騰輝表示，受到蘇州市疫情爆發、疫情防控措施，使得不少當地工廠受到影響，在產品運輸，原料供應鏈，以及生產人力調度上，有部分客戶因此受到衝擊，使得月底部分訂單延後到三月出貨。

俄烏戰爭引發西方制裁，讓全球汽車業在遭受新冠疫情和晶片短缺衝擊後，再次面對供應鏈及能源供需危機，造成原物料價格再次飆升及歐美知名車商無法取得來自烏克蘭供應商的重要零件而飽受衝擊，進而對車用市場陷新斷供危機。

疫情及俄烏戰爭的雙重因素影響，確實多少造成暫時性的困擾，惟公司擁有汽車及工控等高散熱材料，軍工航天醫療等高信賴度的聚醯亞胺（PI）基板、一系列tec-speed等高頻、高速/低損耗材料，以及IC封裝基板的老化與探針板終端應用等高階材料，除了散熱材料及軍工材料已具有市場領先地位，積極佈局半導體測試應用的終端開發亦有所成，目前在半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地，已見逐月成長趨勢，今年會是有明顯訂單貢獻的一年。對於全年度的整體營運績效展望，騰輝仍然深具信心將會持續且穩定的成長。