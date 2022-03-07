女人40歲一枝花，但隨著女性晚婚、不婚比率上升，遠雄人壽在38婦女節前夕，建議即將奔四的輕熟女可考慮五大類保單來建構人生三大後盾，即利變壽險、類全委投資型保單建構退休靠山；用意外險規劃意外傷害與失能保障；最後是實支實付醫療險與症險，確保醫療基充足。

另外，中國人壽則是針對台灣再三年多即邁入超高齡社會，高齡化與少子化雙重影響下，建議民眾要正視「長壽風險」，利用保單及早規劃自己的退休金，中壽推薦月配息型類全委投資型保單，除了淨值8美元以上，以年配5.88％或美國3個月國庫券利率+4.8％「擇高者配息」外，保單第四週年還有0.5％加值回饋金，加上只有第一年每月收取0.25％的保單管理費，三大誘因鼓勵民眾中長期持有，靠時間複利增加退休金。

台灣社會面臨高齡人口日益增多，但工作人口卻因少子化，增加速度放緩，加上不婚或未婚等因素，未來高齡者需要「自食其力」，自己存好退休金或高齡時的生活費、醫療費等，尤其女性平均餘命又比男性長，女性更應及早規劃自己晚年生活基金。

遠雄人壽表示，女性無論已婚或未婚，都應自己作好充足退休準備，自在老去，建議用利變壽險或類全委投資型保單，規劃退休現金流，利變壽險是宣告利率高於保單預定利率時，即有增額回饋金，且保單有基本利率增值；若沒有時間研究資本市場，又想分享市場超額利潤者，就考慮類全委投資型保單。

其次是意外造成的風險，如身故、失能、醫療等，遠雄人壽建議用意外險或意外險附約，預防意外事故造成家庭經濟額外負擔。

第三是打造醫療基金，遠雄人壽建議用實支實付住院醫療打底，可填補健保不給付的自費項目，提升自己的醫療品質，另外搭配癌症險，若突如其來的癌症，不會因經濟問題打亂治療的信心。