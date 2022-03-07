(16：19更新)中央流行疫情指揮中心表示，先前2條感染源不明傳播鏈已找到感染源，分別為台北市防疫旅館護理師及台中驗船師。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，扣除這2條傳播鏈，加上今天遊覽車群聚和新北設計師案併為一條，目前國內尚有3條感染源待釐清的傳播鏈。

原本列為感染源不明的遊覽車群聚，目前發現新北個案20913曾在2月19日前往新北設計師群聚其中一案20248的家中，隔日即參加遊覽車旅行團；且經基因定序比對，遊覽車旅行團個案與新北設計師相符，因此列為同一條傳播鏈。

而先前不明感染源的台北加強型防疫旅館護理師（20317）也找到感染源。羅一鈞指出，護理師曾協助印尼境外移入個案19986做PCR採檢，全基因序列相符，只有相差1個位點；兩人接觸時間非常短，大約1分鐘左右，除了採檢鼻咽之外沒有特殊接觸，防護裝備也很完整，疑似是脫除裝備時感染，但也沒有進一步證據，尚未確認哪個步驟出問題，僅就序列來講感染源已經釐清。

而日前確診的台中驗船師（20455）也釐清感染源，與5日公布的印度籍境外移入個案（20940到20942）有關。羅一鈞說明，驗船師曾在2月22日曾到麥寮港登船工作，後來該船隻開到高雄港，入港篩檢時驗出3名陽性，其中一位船員和驗船師有短暫接觸，有遞水的動作，雖然沒有喝到這杯水，但曾處在同一空間。

羅一鈞說明，驗船師的防護裝備齊全，但在個人休息室中有飲用自己帶來的水，不確定是否因為時空上重疊而遭到傳染；由於三位確診船員Ct值很高，介於34到36之間，N抗體皆為陽性，大概無法進一步基因定序比對，但經疫調研判關聯性蠻高，因此算是感染源釐清。

由於今天遊覽車群聚併入新北設計師案，且2條傳播鏈找到感染源頭，羅一鈞指出，目前國內仍有3條感染源不明傳播鏈，包括新北設計師延伸遊覽車群聚、桃園米迪幼兒園群聚、新北涮涮鍋群聚。