主計總處今（8）日公布物價調查結果，受外食、蔬菜及油料費紛紛走高的帶動下，2月通膨率（消費者物價年增率）達2.36％，為連續第七個月超過2％，外食費年增率4.8％，更創13年來最大漲幅，通膨壓力持續升高。

綜合統計處專門委員曹志弘表示，受小麥等榖物國際行情上揚影響，2月外食費持續上漲，較上年同月大漲4.8％，這個年增率創下2009年元月以來最高，包括中式早點、火鍋、西式早點的年增率都超過6％，是外食裡漲幅最大的。

曹志弘表示，外食費最近幾個月漲得比較厲害，但2月的月增率0.96％已比1月的1.53％降下來了，漲勢已略微趨緩，惟年增率恐怕還要過一陣子才會降下來。

至於俄烏開戰對國內物價也已帶來影響，曹志弘表示，OPEC油價近日已漲逾100美元，3月7日更漲至126美元，俄烏戰爭對物價的影響有更多會落在3月，這些都將使得3月的進口、躉售及消費者物價漲幅進一步擴大，必須密切關注。