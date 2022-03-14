大陸蘋果產業鏈立訊精密14日晚間公布最新業績預報，預計2022年第一季歸屬於上市公司股東的淨利潤在人民幣（下同）16.8億元～17.5億元，增長幅度在25％～30％之間。

報告指出，2021年實現營業總收入1,541億元，比上年同期增長66.6％。實現營業利潤82.1億元，比上年同期增長0.62％。實現利潤總額 81.9億元，比上年同期增長0.72％；實現歸屬於上市公司股東淨利潤 70.7億元，比上年同期減少2.12％。

針對2021年全年業績，立訊精密稱，報告期內，公司對外投資並控股立鎧精密科技（鹽城）有限公司。2021年來，因應客戶未來幾年對手機精密顯示結構模組產品的較大需求，立鎧精密業務規模於報告期內呈現高速成長，但因在手機精密顯示結構模組產品的前期投入較大，且該產品成本結構中的物料占比較高，較大程度影響了立鎧精密的整體產品利潤率，也對立訊精密合併報表利潤率造成了一定影響。

立訊精密表示，2021年在全球疫情反復的大背景下，面對上游產業鏈「缺晶片少料」、原材料價格和運輸成本單邊上揚等嚴峻的宏觀經濟形勢以及部分產品量產落地與出貨時間不同程度遞延等情況，多重因素導致了公司經營成本的上升，伴隨著上述立鎧精密產品利潤率對上市公司的整體影響，公司綜合利潤率下滑。

但公司著眼未來「三個五年」計畫，持續加強產業布局、產品研發及市場開拓等工作，借助公司垂直一體化的資源整合優勢，通過領先的技術實力和優秀的品質保障能力，在智慧可穿戴、精密結構模組、系統封裝、手機、光學顯示模組等新、老產品的綜合表現均達到管理層預期，並獲得了客戶高度認可與信賴。