封測廠力成(6239)自結2月合併營收64.81億元，寫下同期新高。由於力成記憶體和邏輯業務仍穩定成長，維持力成買進的投資建議，目標價122元。周一外資雖轉賣超，投信仍連9日買超近900張，周二股價小跌1%上下，量縮相對抗跌。

力成2022年2月份自行結算合併營收64.81億元，月減10.52%、年增11.23%，其中記憶體2月營收為51.26億元，月減7.85%。整體營收較上月減少主要是因為工作天數減少，2月仍寫下同期新高。2022年1月至2月份累計合併營收137.25億元，年增15.14%，呈現淡季不淡態勢。第一季雖有季節性的調整，但力成對第一季展望樂觀，力成財務長暨發言人曾炫章表示，毛利、獲利仍可望往好的地方發展，第一季營收有機會挑戰歷史新高紀錄，第二季逐步上揚，今年整體看起來也不錯。

DRAM方面，個人電腦和伺服器用的標準型DRAM需求穩定；智慧型手機用Mobile DRAM和消費電子用利基型DRAM需求好，特別是手機用。5G、Cloud、Automotive相關DRAM預估至2022年需求都會很好。NAND Flash部分，會有季節性調整。SSD/SiP/SIM在第一季出貨量增加，因為components/controller短缺情況改善，本土投顧法人預估力成第一季稅後EPS為2.57元。

力成期望邏輯佔公司全年營收比重30~35%，成為全方位服務封測領導集團。邏輯需求持續強勁，記憶體需求穩定。車用相關也是另一個成長動能，子公司Tereprode已提早擴產，未來車用相關有機會佔到35~45%晶圓測試的營收，預估力成2022年稅後EPS為11.95元。記憶體需求對公司而言是很穩定 ，但客戶集中度高，今年4月力成在西安和Micron(MU US)合作的合約將到期，雙方還在研議中。公司預計至2023年對公司整體營收、獲利影響有限。現在西安廠佔力成集團營收約7%，若合約終止，影響力成全年EPS約0.6元左右，影響有限。由於力成記憶體和邏輯業務仍穩定成長，因此維持買進，目標價122元。

封測股，超豐(2441)、日月光投控(3711)、矽格(6257)同獲本土投顧法人給予買進的投資建議，目標價分別為86元、132.5元、74元，周二盤中股價均跌幅收斂。