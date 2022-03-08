此前美國和歐盟正就禁止俄羅斯石油進口的新制裁進行討論，主要擔心制裁後將衝擊油市，促使國際油價飆漲，引起能源危機隱憂。據外媒引述消息報導，美國總統拜登即將宣布禁止俄羅斯原油、煤炭、天然氣進口，進一步加大制裁力道。

截稿前，西德州原油期貨漲逾4%，升至125.12美元；布蘭特原油期貨漲逾5%，一度觸及130美元。