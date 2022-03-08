傳拜登決定制裁俄羅斯石油、天然氣 紐約期油跳漲4％ 22:402022/03/08 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登傳將宣布禁止俄羅斯石油、天然氣進口，紐約期油跳漲4%。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 此前美國和歐盟正就禁止俄羅斯石油進口的新制裁進行討論，主要擔心制裁後將衝擊油市，促使國際油價飆漲，引起能源危機隱憂。據外媒引述消息報導，美國總統拜登即將宣布禁止俄羅斯原油、煤炭、天然氣進口，進一步加大制裁力道。 截稿前，西德州原油期貨漲逾4%，升至125.12美元；布蘭特原油期貨漲逾5%，一度觸及130美元。 歐洲天然氣價飆近8成 創高 烏雲罩頂 全球股市一片慘綠 美元指數兩年新高 #拜登 #俄羅斯 #天然氣 #石油 #進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏衝突三命運 瑞士商百達點出最可能情境 15:372022/03/08 財經 俄烏戰爭 財部：短期對台影響較小 20:132022/03/08 財經 白宮： 中國配合歐美制裁俄羅斯 不擔心中俄更靠近 09:332022/03/08 國際 《國際金融》歐股收近1年低 銀行股傷重 17:582022/03/08 財經 抑制油價 美擬放寬委國禁令 04:102022/03/08 全球財經 俄羅斯這領域因制裁「全軍覆沒」 外媒：退化成北韓 21:242022/03/08 國際 俄將我列不友善名單 外交部：對我國經貿影響有限 11:532022/03/08 政治 《國際產業》歐盟擬逐步消除俄天然氣依賴 加速替代方案 18:012022/03/08 財經 社評／嚴肅面對通膨惡化危機 04:102022/03/08 焦點新聞 莫斯科放話：若西方實施石油禁令 將關閉天然氣供應 16:012022/03/08 國際 制裁副作用 美汽油衝破4美元 04:102022/03/08 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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