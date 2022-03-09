台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.36元開盤，升0.2分。

新台幣兌美元開盤交易區間為28.335元至28.36元。1110309

新台幣開盤貶4.5分 為28.16元
台積電早盤漲7元至570元 市值增加1815億元
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