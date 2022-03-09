新台幣開盤升0.2分 為28.36元 09:452022/03/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.36元開盤，升0.2分。 新台幣兌美元開盤交易區間為28.335元至28.36元。1110309 新台幣開盤貶4.5分 為28.16元 台積電早盤漲7元至570元 市值增加1815億元 #28 #開盤 #36元 #0.2 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台幣重貶1.35角 近11個月新低 04:102022/03/08 財經焦點 303大停電 台泥公告減少合併營收約新台幣1.21億元 22:422022/03/07 財經 俄烏戰火燒‧熱錢大逃殺 新台幣匯率貶近11個月新低 04:102022/03/09 財經要聞 創近11個月新低 新台幣爆量重貶1.35角 17:182022/03/07 財經 《期貨》3月台指期開盤大漲183點 金融期及電子期齊開高 08:582022/03/09 財經 鋁價鎳價暴漲 大成鋼：祭出期貨避險 04:102022/03/09 證券．權證 股匯續殺 新台幣再貶至近11個月新低 16:332022/03/08 財經 富邦人壽認列俄羅斯債券22億元 富邦金控仍居獲利三冠王 20:142022/03/08 財經 外資期現貨 同步作空 04:102022/03/08 證券．權證 全球250大零售業 統一超、全聯上榜 04:102022/03/09 財經焦點 《匯市》避險資金湧入美元 台幣早盤貶逾1角 10:182022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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