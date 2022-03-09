新加坡金管局9日公布對23位外部經濟學家與分析師，對今年國內生產毛額（GDP）預測所做的3月調查，結果跟12月調查一樣，預估成長率中間值為4％。

至於今年消費者物價指數（CPI）從前一次調查預測的上升2.1％，轉為上升3.6％。

金管局表示所有受訪者都是在俄烏衝突後接受訪問，並強調這項調查不代表金管局的立場。