專家估新加坡今年GDP成長4％ 19:492022/03/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金管局9日公布對23位外部經濟學家與分析師，對今年國內生產毛額（GDP）預測所做的3月調查，結果跟12月調查一樣，預估成長率中間值為4％。 至於今年消費者物價指數（CPI）從前一次調查預測的上升2.1％，轉為上升3.6％。 金管局表示所有受訪者都是在俄烏衝突後接受訪問，並強調這項調查不代表金管局的立場。 花旗：縮短創業性別落差 全球GDP增2兆美元 日本消費支出疲弱 Q4 GDP往下修正 #調查 #GDP #預測 #金管局 #新加坡金管局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗：縮短創業性別落差 全球GDP可增2兆美元 21:452022/03/08 財經 隆基：今年矽料量增價跌 04:102022/03/08 全球財經 利空一波波 標普500預測下修 04:102022/03/09 全球財經 地緣政治風險遽增 金價上看2100美元 04:102022/03/08 財經焦點 《美股》消息面：拜登禁俄國石油進口 鎳價飆破10萬美元 10:082022/03/09 財經 《金融》央行：今年GDP拚連4年逾3% 惟國內通膨壓力加劇 08:582022/03/09 財經 富達調查：7成台灣女性自認經濟獨立 04:102022/03/08 投資理財 歐洲天然氣價飆近8成 創高 04:102022/03/08 全球財經 《國際經濟》服務業仍孱弱 日上季GDP修正值減至4.6% 11:092022/03/09 財經 調查：憂監管不確定性 在陸美企擴大投資意願低 17:422022/03/08 財經 勞部調查：15.9％雇主不願意給防疫照顧假 就算給逾7成不發工資 14:312022/03/08 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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