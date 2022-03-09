俄烏戰爭發展未見曙光，市場憂心台海關係緊張，持續觸發賣壓，大中華區域內的晶圓代工廠股價表現首當其衝，尤其台積電股價回檔猛烈，引起市場驚慌，野村證券出面強調，台積電基本面與技術進展都沒有問題，股價回落與地緣政治關係較大，且明顯已遭超賣，堅持喊買！

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，從台積電ADR與格芯股價嚴重分歧來看，台積電本次股價修正與地緣政治緊張關聯較高，與基本面沒什麼關係。

觀察台積電過去幾年的股價表現，部分由基本面所帶動，部分亦受到大型法人資金影響，像是先前被動資金流入新興市場與台灣市場環境中，儘管台積電2016～2017年間有幾季營運遜於預期，整體而言，台積電股價仍享受重新評價（re-rating）優勢，凸顯國際資金對最大權值股的影響力。

反觀外資今年以來已賣超台積電57億美元（2020、2021年各賣超42億與80億美元），龐大賣壓侵擾下，無論從基本面或戰略角度視之，台積電目前股價似乎都透出高度吸引力。

台積電未來一年推估本益比已經降到18倍，不僅遠遠不及2021年初的30倍歷史高峰，也較2020年re-rating後明顯回落，不過，從基本面來看，鄭明宗指出，台積電獲利向上的可能性持續存在，而且有可能從南韓三星處奪得更多市占。

事實上，早在一年前，野村證券即預告，三星正在面臨史無前例的良率挑戰，從高通與輝達果然開始把晶圓代工訂單從三星轉回台積電，印證鄭明宗觀點無誤，台積電近期的專案動能甚至進一步提高，再度呼應三星晶圓代工良率壓力不輕的可能性。

就戰略或技術面來看，台積電ADR相對現股出現折價，野村歸納過往經驗，推測這向來是股價落底、即將開啟下一輪狂飆時會出現的現象；另外，就現在乖離率來看，顯示台積電股價很可能已經遭到超賣，重申台積電「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價850元。