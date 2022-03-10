投資者逐漸消化俄烏戰爭所帶來的經濟和金融衝擊，9日晚間油價急跌，道指收盤漲653點，納指漲3.59％。港股連跌四日，累跌1,839點後，10日早段大幅反彈。

香港信報報導，恒指開盤漲478點，漲幅為2.3％報21,106。國指開盤漲184點，漲幅為2％報20,938。科指開盤漲3.6％報4,553。

個股方面，騰訊開盤漲2.8％報395.4港元，美團開盤漲4.8％報155.7港元。京東開盤漲4.2％。友邦開盤漲4.2％報74.55港元。油價急跌，中海油跌3％。