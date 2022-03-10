人民幣兌美元中間價10日報6.3105，較9日6.3178，升73個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，連續第7日進行人民幣（下同）100億元逆回購操作，期限7日，中標利率維持2.1％，金額完全對沖10日到期量。

人民幣中間價升335個基點 人行連兩日逆回購
人幣中間價跌337個基點 人行百億逆回購
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