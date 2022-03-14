大陸國家藥監局3月12日發佈通告，首批5款新冠抗原自測產品正式上市，隨後13日包含美團買藥等平台已上線新冠抗原自測產品。同時如老百姓大藥房等連鎖藥房、多家醫藥電商平台也公告，已與萬孚生物等獲批廠家達成合作或正在對接，將於近日上架銷售。大陸券商研報認為，新冠抗原檢測有望在國內大範圍應用，預測境內單月市場規模為177億元（人民幣，下同）到266億元。

美團買藥相關負責人介紹，13日起用戶即可通過美團買藥頻道中，對全大陸發貨的藥店預約購買相關產品，商家將於3月20日起使用快遞為用戶發貨；同時聯合老百姓大藥房、國大藥房、高濟醫療、海王星辰、大參林藥房、泉源堂藥房等多家連鎖藥店，預計一周內與線下藥店同步上架抗原自測產品，共同為使用者提供30分鐘送藥上門的服務。

據《中國證券報》報導，一心堂與萬孚生物等5家新冠抗原自測產品獲批廠家正在對接合作。3月12日晚間，老百姓大藥房集團官方微信公眾號公告與廣州萬孚生物達成合作，第一批新冠抗原快測產品已在物流運輸途中，預計近日在門店上架。首批產品將登陸位於上海、湖南、江蘇等12個省市的門店。

其他平台方面，天貓健康透露，首批產品很快就會開啟線上預售；京東健康相關負責人也說，目前在與有相關資質的品牌方溝通，將第一時間為消費者提供合規授權的抗原檢測自檢產品。