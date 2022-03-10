國民黨立委江啟臣上午質詢兩岸現在是否有熱線？國安局長陳明通說，他在擔任陸委會主委時，桌上就有一隻電話，但從沒打過；江啟臣開玩笑說，「局長你叫陳明通」，是不是你打才會通，江呼籲說，兩岸熱線要通才行。另陳明通說，國安局在元月下旬就預判，俄烏開戰機率高。

至於俄烏戰事，江啟臣引述美方情報單位對俄羅斯總統普丁的分析，陳明通說，國安局認為俄烏戰事發展恐更趨激烈，普丁現在沒有退路，沒有達到他要的，很可能加重軍事施壓。

至於國安局報告首度証實，共機於3月上旬在南海墜海意外。報告指出，中共針對共機3月上旬在南海墜海意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，旨在趁全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美及其他南海聲索國底線。民進黨立委趙天麟質詢詳情，陳明通說，因涉及情報來源，會私下向立委報告。

江啟臣說，中共參考俄烏戰事，是否會改變犯台模式？例如先拿外島等，國防部長邱國正說，「委員你剛才說頭皮發麻」，我們（國軍）是一直麻過來，他現在就有拿外島能力，但他想一次搞定，中共如打外島，那也會同時對本島攻擊，若參考俄烏戰事，中共攻擊速度會加快。