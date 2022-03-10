台灣缺電危機需要解決，自然生態也不能輕忽。星展銀行（台灣）10日表示，和韋能能源（Vena Energy）把位於嘉義鹽田舊址的發電廠區，成功保留黑面琵鷺與其他鳥類的自然棲息地，發展綠色能源並兼顧環境永續，是太陽能電廠與野生動物和諧共存的典範案例。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展除了自身將永續視為重要策略目標，更透過提供綠色能源相關貸款及服務，攜手客戶一同發揮更大影響力，此次與韋能能源的合作便是將永續融入企業營運中的很好經驗。

政府推動再生能源發展，預計到2025年再生能源佔整體電力來源的比例要達到20％，星展銀行表示，近年來在台灣亦積極推動再生能源及綠色融資，至今完成多件離岸風電、大型太陽能電廠及綠色融資案，總融資金額已超過新台幣700億元。

星展銀行（台灣）在此次案例中，除了提供綠色貸款，還有協助韋能能源克服營運、財務與法規面等挑戰，建立艾貴義竹發電廠，兼顧廠區內的鳥類自然棲息地。此電廠每年可提供超過1萬8千戶住家潔淨的再生能源，同時預計每年可節省9千1百萬公升用水量，及超過6萬4千公噸的溫室氣體（GHG）排放量（相等於13,870輛客用汽車排放量）。