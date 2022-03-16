政府規劃台灣在2050年達到淨零碳排目標，國發會主委龔明鑫今於立法院經濟委員會質詢時表示，2050淨零碳排路徑圖在3月底出爐，本周將與工商團體、關心的利害團體溝通，並參考先前搜集的相關資料，確認路徑圖雛形具可行性後才對外公布。

台灣碳排最多的產業，包括鋼鐵、石化、水泥等，龔明鑫指出，已密切與這些產業做溝通，舉例來說，中鋼用電、煤炭來煉鋼，未來有沒有可能用氫能來煉鋼，水泥產業的生產，有沒有創造循環經濟的可能，這些是國發會關注的重點。

民進黨立委邱議瑩質詢時表示，國發會日前表示，2050年淨零碳排路徑圖會參考國際能源署(IEA)的淨零標準，IEA的規劃是2030年電動車要佔全球新車的60％，但台灣電動機車現在只佔10％，汽車佔1.6％，要怎麼跟上腳步？

龔明鑫表示，3月底公布的重點會放在能源占比，如綠能、再生能源占比能有多少，還有多少的努力空間，並加入新科技的布局，若綠能、再生能源占比不如預期，氫能勢必要發展。

此外，政府3月底公布2050淨零碳排路徑圖也考量製造業轉型問題，政府能在中間扮演什麼協助角色，2026年歐盟要課徵碳稅，也要做全盤考量；龔明鑫強調：「屆時會很完整的公布。」