POS品牌廠振樺電（8114）受惠零售娛樂解封需求顯現，以及智慧物聯網應用放量，在手訂單暢旺，能見度已達第三季，預估今年上半年營收年增兩成起跳，首季業績為今年谷底，呈現逐季走高態勢，獲利增長幅度將優於營收。

振樺電自去年下半年明顯感受歐美零售、旅遊、娛樂需求回升，包括機場、影城等客戶都重啟下單力道，因此取得不少專案，POS、KIOSK設備陸續出貨。加上公司積極發展線上訂貨線下取/退貨（BORIS）應用，與全球電商龍頭合作，提供軟硬體及維運服務。

在解封需求帶動下，振樺電去年美國營收占比達55％，旗下KIOSK去年也恢復成長軌道，亞洲市場則以印度與日本為兩大主要成長地區，日本今年在IPC跟POS都有新客戶及新訂單；印度大客戶拉貨積極，醞釀新一波營運動能。

另外，瑞傳取得半導體檢測設備訂單，專案量能翻倍，出貨規模估3、4千台以上，預計首季季底、第二季出貨放量，為今年重要成長核心。比特幣ATM目前在手訂單量超過千台，還有500台遞延至今年生產，後續也與其他美國大型潛在客戶洽談之中。 法人預估，振樺電POS品牌、KIOSK及IPC三大領域今年同步向上，雖前兩月營收受缺料及遞延出貨影響，但3月起業績可望逐步展現成長力道，推升首季、第二季營收年增估20％～25％水準，且陸續有新訂單專案加入，營運將逐季成長，隨著產品組合改善，以及匯率、缺料等外部干擾因素趨緩，獲利增長幅度會比營收更好。

針對俄烏戰爭影響，振樺電指出，俄羅斯曾是公司重要出貨地區，但過去10年因當地客戶與陸系業者合作轉趨密切，配合市場發展策略，振樺電營運重心也逐漸移轉至歐美，去年俄羅斯占集團營收金額約2,300萬美元，比重僅0.3％，幾乎不受干擾。

振樺電表示，目前歐洲接單及出貨都維持正常，客戶需求依然強勁，後續會觀察俄烏戰爭是否導致當地客戶有轉趨保守的跡象，或是原物料價格會不會再上漲，若零組件價格續揚，不排除會再與客戶進行溝通，反應生產成本。