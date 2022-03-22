航空城搬遷戶3月底要搬遷，許多家犬無法安置變遊蕩犬，遭到在地民眾抱怨。（民眾提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫如火如荼進行中，自願優先搬遷戶3月底前要完成騰空點交，時間緊迫加上有些新住所限制不能飼養動物。有搬遷戶只能將狗狗先綁在門外，另有人直接棄養，引起當地民眾抱怨。對此動保處回應，近期將啟動航空城搬遷戶家犬專案送養計畫。

地政局統計，除了機場園區、附近一期外，其他搬遷區總建物數量3026棟，第1階段自願優先搬遷戶截至日為3月31日，有1209棟申請自拆，騰空點交作業仍在進行中。

在地民眾抱怨，不少毛小孩因主人已搬遷至新住所就被留在舊屋內，有些關在家裡、有些綁在路邊大樹旁等，好一點的主人三不五時會回家餵食，有些人甚至直接棄養，造成航空城搬遷戶區域遊蕩犬變多，民眾直呼「路上多了很多狗，狗聚在一起追起人來超級可怕！」。

市議員徐其萬坦言，流浪犬問題很頭痛，家貓多數可以帶走，但有些租屋處限制不能養狗，家犬安置問題尤其迫切。接獲不少民眾指出，詢問動保處是否可以協助收容，但僅獲得靜候通知的回覆，眼看騰空點交日期就要截止，民眾只能先將家犬放置在舊住所。

「鼓勵民眾成為自願優先搬遷戶，就要給出完整的配套措施！」徐其萬直呼，桃園市流浪動物收容量近乎滿載，航空城搬遷戶急需安置家寵，喊話市府趕緊協助居民解決困境。

動保處回應，桃園犬隻最大的收容量為652隻、貓為198隻，目前已收容620隻犬、130隻貓，收容量能已在滿載邊緣，近期會與民間團體合作啟動航空城搬遷戶家犬專案送養計畫。至於現場的遊蕩犬，若有民眾通報便會派員捕捉，由於航空城搬遷戶區域不適合捕捉完回放，會以收容並送養為主。