桃園市長鄭文燦今到新北出席「新北市嘉義同鄉會」第11屆理事長、理監事就職典禮，遭桃園市凌濤、新北市吳訓孝2位市議員擬參選人批評，大潭電廠爆出52例確診，鄭不但未坐鎮桃園指揮防疫，還跑到新北，甚至不戴口罩切蛋糕。桃市府反控是選舉口水，無法抹煞防疫韌性。

新聞處長詹賀舜處長表示，昨晚鄭市長接獲通知疫情後，馬上就與市府團隊討論防疫作為，今天早上疾管署及桃園市衛生局人員進行大潭電廠的職場疫調，了解各工區是否有分艙分流，確定職場的風險管控。

詹賀舜說，本案居住地為新竹縣新豐鄉的移工及勞工宿舍，以交通車團進團出方式，到大潭電廠工區上工，因此，桃園市及新竹縣兩縣市會分工合作，同心防疫。大潭電廠的疫調及匡列採檢，今天也同步進行，桃園市的防疫團隊向來都是最快的速度及嚴謹的標準，完成疫調、匡列居隔及採檢。

「任何選舉的口水，都無法替代這些真實的防疫努力！」詹賀舜說，這些都是桃園市防疫韌性的標準作業程序，且依照目前中央疫情指揮中心的規範，拍照及致詞時可以脫下口罩。