本土疫情升溫，指揮中心宣布北北基桃需於3天內恢復開設專責病房，各縣市也須籌設加強版防疫旅館至少50間。對此，台北市長柯文哲表示，北市防疫專責旅館中陽明山約120床、劍潭則有200多床，但要徵用大型防疫旅館，大家也是在商言商，要用多少錢去租整棟？

外界關心台北市防疫旅館量能，柯文哲說，自己算了算，北市手頭上的陽明山檢疫所有120床、劍潭檢疫所則是200床，但是要徵召大型防疫旅館，大家也是在商言商，要多少錢把整棟整棟租下來？

柯文哲指出，他認為在國內量能還能忍受時，可擺在防疫專責旅館內，但到一定程度，還是必須擺家裡，這沒辦法，像南韓疫情發展到最後，1天出現40萬人確診，也是在家自己隔離，所以沒有標準答案。

柯文哲說，他的期望是這樣，如果人民都很守法，大家盡量戴口罩、保持社交距離，只要民眾有sence，就算有感染也只是慢慢燒，千萬不要出現一天確診20萬、30萬，等到那時候也不會有什麼防疫專責旅館，「大家都在家裡自己喝白開水，就這樣。」