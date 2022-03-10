中國人民銀行（大陸央行）8日晚間公告今年依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1兆元（人民幣，下同），引起廣泛關注。有觀點認為，此舉相當於全面降準了0.5個百分點。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平指出，央行上繳結存利潤並不等同於降準，二者的資金屬性明顯不同。

連平在新浪專欄撰文指出，從行為性質來看，上繳結存利潤是中央銀行依法向中央財政繳納利潤的常規性操作，以國有資本經營收入的形式列入中央財政，用於一般公共預算支出。中央銀行依法上繳經營利潤，以此來支持和配合中央財政，增加穩增長財力。而存款準備金制度是貨幣政策的重要工具，調降存款準備金率具有多倍擴張基礎貨幣的功能。

文中指出，央行將外匯儲備經營的淨利潤上繳中央財政，本質上與央企將淨利潤上繳財政沒什麼兩樣。對於財政來說，央行上繳利潤是財政收入，將其轉為財政支出後就體現了財政的功能。在其他條件不變的情況下，由央行上繳的1兆元收入轉為財政支出，就使得積極的財政政策力度明顯加大，對宏觀經濟必然會產生擴張效應。但這種效應是積極財政政策的擴張效應，而非寬鬆貨幣政策的擴張效應。

他指出，不能因為這1兆元是央行上繳的，就說它具有降準的效應。那麼請問由央企上繳的另外1兆元或2兆元是否具有降準效應呢？如果說央行上繳的利潤也有降準效應，那麼請問央企常規的經營利潤上繳是否都具有降準效應？很顯然，從貨幣政策功能的角度看，將央行上繳1兆元結存利潤等同為降準是不正確的。