面對海內外複雜嚴峻形勢，大陸全國政協委員、中國石化董事長馬永生9日強調，無論市場如何變化，中國石化有能力、有決心確保油品供應。

中新社引述馬永生指出，能源安全、產業變革及綠色轉型三方面迎來大考，當前及今後時期，將會是能源發展的轉型質變期和產業格局的深度調整期。綜合2022年的市場情況，無論市場如何變化，中國石化將端牢能源飯碗，堅決扛穩扛好「保障國家能源安全」核心職責。

馬永生分析，中國石化上中下游產業鏈完備，一體化應對能力較強，當前旗下煉廠運行平穩，加工負荷和成品油產量保持較高水平。同時，煉銷企業成品油庫存保持合理偏高水平，庫存抗風險能力較強。

馬永生強調，在經歷2021年的特殊保供時期後，中國石化在資源統籌、調運組織、現場管理等各方面積累了豐富的市場保供經驗，產業鏈韌性持續增強，與鐵路、管網部門形成了良好合作關係，應對市場突發事件能力進一步提升。