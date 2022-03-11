俄羅斯入侵烏克蘭，也讓兩岸問題再度成為關注焦點。國民黨前主席洪秀柱昨(10日)接受專訪時表示，台灣每天在挑釁人家，今天的民進黨當局在挑釁，天天都在挑釁人家。她更批，「民進黨很會操作選舉的，台灣在民進黨這樣一連串，包括教育制度改變，尤其是年輕人，他認為挺綠是時尚的、是流行的，所以有很多這種話術。所以到了今天這個地步，明明他是在害台灣走入絕境，結果呢？就他的滿意度還那麼高」。

洪秀柱接受《德國之聲》專訪時舉例，就好像烏克蘭這個總統，是不是？你到底說他是愚蠢還是聰明呢？他的所作所為是害烏克蘭了還是救烏克蘭呢？這個很多事情你要從方方面面去探討。至於記者提問，「所以您認為是她(蔡英文)操縱了人心所以才得到這麼多萬票？」「這樣會不會太小看台灣人？817萬票」，洪回應，當然認為是這樣，「就是817萬不用腦筋的人，你要問我我就直接告訴你這樣」。

洪秀柱更說，「我問你，大內宣大外宣， 控制媒體、掌握媒體的宣傳會不會造成洗腦？」至於被問及給國民黨的建言？洪表示，千萬不要忘掉，民意如流水，今天往東明天往西，你一個政黨是要永遠隨波逐流，還是要永遠保持你自己的理性跟價值？你也許會一時喪失你的席次，喪失了你的版圖，只要你堅守自己的立場，而且真正能夠以民眾的福祉來做出很多的建議，我相信民心點點滴滴是會回來的。這需要長期的耐心，而且要鍥而不捨的去做，隨波逐流是一個政黨絕對往下沉淪的一個非常重要的因素。