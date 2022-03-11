國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃當地時間10日表示，烏克蘭戰爭和針對俄羅斯的大規模制裁導致全球貿易萎縮，推動食品和能源價格大幅上漲，這將迫使IMF在下個月下調全球經濟增長預期。她說，中國有更大的政策空間來緩解戰爭的影響，但可能會發現難以實現5.5％的增長目標。

路透報導，IMF已經在1月下調了對美國、中國和全球的經濟預測，理由是與新冠大流行有關的風險、不斷上升的通膨、供應干擾和美國緊縮貨幣政策。當時，該機構預計今年全球經濟增長率將達到4.4％，較之前的預測下調0.5個百分點。

喬治艾娃表示，俄羅斯因入侵烏克蘭而受到前所未有的制裁，導致該國經濟突然萎縮，2022年面臨「深度衰退」。她稱，俄羅斯出現債務違約不再被視為不可能。

她並未對俄羅斯或全球經濟做出詳細預測。IMF將在4月中發布最新的「世界經濟展望報告」。

喬治艾娃另接受CNBC採訪時表示，IMF仍預計世界經濟將出現「積極的發展軌跡」，但她表示，戰爭持續時間將在決定增長和多邊合作未來方面發揮關鍵作用。

IMF執行董事會9日批准向烏克蘭提供14億美元緊急融資，以幫助滿足緊急支出需求，並緩解入侵帶來的經濟影響。

喬治艾娃10日表示，IMF正準備提出一個「融資機制」，讓其他國家可以幫助烏克蘭，但並未透露細節。她表示，鑒於烏克蘭戰爭對包括中國在內的世界各國經濟產生的溢出效應，她預計俄羅斯將面臨越來越大的壓力，要求其結束烏克蘭戰爭。

她稱，她9日與一名中國央行官員進行了交談，該官員對烏克蘭人員傷亡和遭受的苦難表示極大的擔憂。她表示，「如果我們真的看到俄羅斯面臨更多要求其停止戰爭的壓力，我不會感到驚訝，因為戰爭的溢出效應…對所有經濟體。」

她稱，IMF目前與俄羅斯沒有任何計畫或政策關係，其莫斯科辦事處已經停止運作。成員國譴責這場戰爭，但並未討論將俄羅斯踢出IMF。喬治艾娃補充，俄羅斯「非常、非常、非常不可能」找到一家央行能夠將其在IMF的特別提款權（SDR）兌換成貨幣。

她表示，戰爭引發的通膨急升意味著，許多國家已經在實施的貨幣緊縮政策將比預期「走得更快、更遠。」這還將對拉丁美洲、加勒比地區、包括埃及在內的一些中東國家，以及許多非洲國家造成嚴重後果。