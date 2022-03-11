永光（1711）桃園觀音工業區三廠10日晚發生火災，股價開盤隨即遭空方賣壓蜂擁走弱，跌幅逾5％。永光表示，初估全公司產能損失少於5％，客戶供貨目前暫無影響，且因有投保火險，將可獲得理賠。

永光指出，三廠10日晚上21：30L棟反應釜作業過程發生溶劑突沸，導致旁邊電磁閥起火，延燒至中間體儲存區及L棟1至4樓部份設備，幸未波及其他廠房。公司同仁立即依緊急應變指揮進行滅火，並通知消防隊前來處理，於23：49火勢控制，無人員傷亡。

永光初步估對全產能損失少於5％，客戶供貨目前暫無影響，對公司財務及業務無重大影響。至於客戶供貨具體情形及理賠金額都還有待評估。

永光2021年受惠色料、特化、電化、碳粉、醫藥等五大事業營收同步成長，去年營收年增18％，營益率5.9％，創六年來新高，稅前淨利年增123％，每股稅前盈餘1.08元。

今年企業辦公逐漸重回辦公室，永光商用影印機相關碳粉業務自去年第四季起已開始出現復甦跡象，2月營收6.42億元，月減24.3％、年增6.1％；前2月營收14.9億元，年成長4.4％。

此外，永光第三代半導體碳化矽（SiC）拋光液已開始小量出貨，待未來國內矽晶圓廠長晶、切割研磨基板技術成熟後，將能自碳化矽商機中明顯受惠。

永光原認為，3月起服裝業開始建立冬季服裝庫存，色料邁入旺季時點，加上隨著遠端工作回歸辦公室，推升碳粉需求成長，營運動能可望蓄勢增溫。不過，如今火警干擾，後續業績衝擊仍待觀察。