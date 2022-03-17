美系外資預計，今年Mini LED營收將年增45%-50%，並預測未來幾個月內，投資者對Mini LED技術長期前景的信心將上升。歐系投顧法人認為，投資人可將焦點放在創新科技推動獲利的族群、具備缺貨、漲價題材電子股及低基期高股息股，第二季選股不選市趨勢更明確，短線上可留意Mini LED。

Mini LED前景持續明朗，拉抬營運續揚可期，激勵台表科(6278)、富采投控(3714)、艾笛森(3591)、光鋐(4956)等周四股價均上漲逾3%，力撇前幾周低迷的氣氛。

市調機構TrendForce預測，2022年Micro LED產值約5400萬美元，至2026年可望上升至45億美元，年複合成長率為204%，隨著時間的推進技術障礙也將逐一被克服，Micro LED大型顯示器的發展將在2026～2030年進入高峰期，單年度Micro LED晶片產值有機會衝上百億美元。

受惠美系Mini LED筆電和平板、伺服器DRAM、面板等產品挹注動能，尤其美系推出Mini LED產品後，台表科業績持續走揚。台表科去年歸屬於母公司業主淨利37.13億元，年增69.26%，基本每股盈餘12.70元，較前年7.5元大幅成長。董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利為6元，獲利、派利均創新高，現金殖利率逾5%。

台表科去年第四季毛利率13.1%，年增0.6個百分點、季增0.1個百分點，符合市場預期；營運支出季減約6%，推動營業利益率8.8%，年增3個百分點、季增0.6個百分點，創紀錄；較高的營收但較低的營運支出，再證實外資對迅速提高營運槓桿的看法，美系外資報告持續看好台表科，給予「優於大盤」評級，目標價195元。

富采投控先前雖有三安光電打進蘋鏈的利空干擾，2021年仍繳出每股盈餘3.21元，比起2020年度大虧15.04元，順利轉虧為盈，成功挑戰上市首年即獲利。本土投顧法人認為，富采加速轉型化合物半導體平台，積極擴充Mini LED產能，給予「增加持股」投資評等。

艾笛森、光鋐等LED廠中小型廠2021年財報同步轉佳，「雙率」連袂大躍進，去年度EPS分別達1元、1.44元，寫下近十年最佳財報紀錄，獲利年增率達800%、185.71%。艾笛森董事會決議，以公積配息0.27808294元、公積配股0.516439元，合計配股達0.79452194元。光鋐董事會通過，配息0.4元，盈餘發放比率約27.77%。艾笛森、光鋐以周四收盤價19.60元、22.85元計算，現金殖利率1.41%、1.75%。

艾笛森之子公司東莞艾笛森光電有限公司配合當地政府新冠疫情防疫工作於3月15日至3月21日停工檢疫，復工時間待當地政府通知。公司持續密切注意疫情發展，並通知客戶調整出貨日期，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。集團將視情況透過內部其他公司進行生產調度，對艾笛森財務業務暫無重大影響。艾笛森因轉進車用領域，策略性降低LED元件的交貨比重，2021年獲利寫十年以來新高。2022年伴隨擴產效應及汽車晶片供貨瓶頸改善，法人預期獲利將持續成長。

光鋐因絕大多數營收轉向IR、UV產品，屬於利基型領域，相對不易價格影響，2021年連續第二年獲利，董事會通過現金增資或是現金增資參與發行海外存託憑證的籌資計畫，將提請今年度的股東常會通過，籌資將用於充實營運資金、償還銀行借款、擴建廠房、購置設備、轉投資等，籌資股數尚未敲定，但保留發行總數10-15%由公司員工優先承購。

LED封裝廠李洲(3066)積極介入半導體製造及代理銷售，目前東莞廠已經拿到主管機關核准，積極擴建產能，雖因廣東的疫情拖延量產時程，但李洲去年每股盈餘達到2.08元，順利終結本業連15年虧損窘境，營益率年增15.12個百分點，純益年增282.22%，惟董事會決議110年度不派利，展望2022年，李洲力拚半導體事業部入軌道，並介入Mini LED的SMT領域。