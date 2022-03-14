2020年全球提出加速減碳力道的目標，2050淨零碳排也成為全球共識，《溫室氣體減量及管理法》修法草案2月7日已陳送行政院審查，其中徵收碳費更是修法重點。立委表示，由於雙北、台中已研議低碳城市條例，當中要設置低碳基金跟財源，中央徵收碳費後應撥補3成給地方，協助減碳。

立法院社福及衛環委員會邀請行政院環境保護署列席報告業務概況，並備質詢。

《溫管法》自2015年7月上路後，環保署將修法並改名為《氣候變遷因應法》，修法草案2月7日已陳送行政院審查，在整合各部會意見後將送到立法院，因應歐盟碳關稅即將在2023年試跑，另因應歐盟去年7月提出「碳邊境調整機制」，碳費徵收、企業碳盤查也成為修法之主要工作。

國民黨立委蔣萬安表示，台北、新北、台中都在研議低碳城市自治條例，也因為要求有相關基金與財源，建議中央徵收碳費後應該提撥3成給地方進行減碳工作，另為了幫助中小企業、弱勢、勞工，一定要提撥一定比例的金費。

環保署長張子敬表示，碳費用在地方來減碳並不排斥， 但直接訂定提撥比例並不恰當，假如訂了3成，那其他如科研金費又要調整為多少？碳費用途和各部門支用會再進行討論。

蔣萬安另提到，台灣19多萬家中小企業受供應鏈要求必須碳盤查，中央在碳盤查機制上必須量化，有了量化數據，企業才能制定有效的減排措施。

張子敬表示，287家大型企業己經在進行碳盤查，但秉持「由大到小」的原則，中小企業不會在第一優先納管，但因為國際貿易上受供應鏈、產業鍊要求，中小企業碳盤查需求將儘速建立。

蔣萬安指出，碳費最重要的是和國際接軌，徵收費率歐盟要能接受，避免出口到歐盟很可能再被課徵一次，也應該要有徵收碳費對於減碳的成效評估。

張子敬表示，碳費不是為收而收，更不是繳100元、300元就沒事，作為經濟工具，設計上要能鼓舞產業願意投資，例如繳稅有累進費率，若適當節稅就可以適用較低費率，費率機制應該更細緻的思考。