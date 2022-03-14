新竹市政府近年積極打造育兒友善城市，其中，東區公共托育中心14日正式營運，1區1公托的最後1張拼圖已正式完成。（陳育賢攝）

新竹市生育率全國名列前茅，幼兒人口多，14歲以下兒童比例超過16％，新竹市政府近年積極打造育兒友善城市，其中，東區公共托育中心14日正式營運，1區1公托的最後1張拼圖已正式完成，加上持續推廣企業設置托兒措施，希望讓年輕爸媽敢生敢養。

市長林智堅表示，新竹市生育率在各縣市當中一直名列前茅，幼兒的照顧、福利與教育工作一直是重點工作，在拓展公托過程中，公有閒置空間尋覓不易，設置公托的條件嚴格，市府團隊仍努力尋覓適合場所。

包括2020年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園，2021年香山區公共托育家園營運，今年東區公共托嬰中心入學，正式完成「1區1公托」最後1塊拼圖。

他說，3區公托中，東區因鄰近科學園區，大量年輕人移居並孕育下一代，市府因此爭取國防部協助，租賃兩層樓空間，打造3區中面積、收托量最大公托，共收托25名孩子。

香山公托則坐落於內湖國小校園內，周邊有多棵大樹、綠蔭環繞，宛如森林中小屋，收托12名；北區公托位於3代共融的南勢社福館內，收托12名，同樣以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，家長接送孩子時還能順道造訪位於2樓的親子館。

市府社會處指出，除了1區1公托之外，竹市「1區1社福中心」也全數宣告完成，位於東區公托中心旁的「東區社福中心」也是去年進駐新據點，共有8名社工人員駐點，提供東區民眾第一線的社福服務，除提供民眾福利諮詢服務及弱勢個案、家庭處遇外，還會辦理相關預防性活動及宣導，如民眾有諮詢之需求，都歡迎洽詢各區社福中心。

以東區社福中心為例，館內設有溫馨舒適的閱讀空間，備有書籍及遊憩玩具，館內亦有會談室、無障礙親子廁所及哺乳室，歡迎民眾前來使用。