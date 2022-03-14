根據新北市警察局交通大隊統計，2021年交通違規開單件數達239萬596件，約44％民眾檢舉、56％為警方取締。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

2021年疫情嚴峻，民眾減少外出，但根據新北市警察局交通大隊統計，交通違規總開單件數239萬596件，違規停車件數高居第一、達111萬餘件，民眾檢舉占約44％，其中一民眾檢舉1萬7729件，堪稱「檢舉魔人」。警分析，由於行車紀錄器普及加上APP檢舉方便，讓檢舉數居高不下。

新北市2021年交通違規開單件數達239萬596件，比2020年272萬餘件，減少約33萬餘件，又以違規停車、超速及闖紅燈高居取締前3名，違規停車111萬2627件、違規超速29萬815件、違規闖紅燈21萬7023件。

此外，2021年民眾檢舉達105萬642件，占比約44％，其餘56％為警方取締。板橋區「檢舉魔人」同一帳號共檢舉1萬7729件，檢舉違規停車居多。

警方分析，因行車紀錄器普及加上智慧型手機APP檢舉方便，有「正義」人士無法忍受他人違規瘋狂檢舉，另外還有許多民眾自己遭開罰，抱持「不能只有我被開的心態」硬要檢舉他人違規，導致檢舉數量高居不下。