台股15日跌破1萬7千點，金管會抓出三原凶。金管會證期局副局長蔡麗玲15日表示，因為俄烏戰爭、大陸疫情及美國聯準會（Fed）利率決策等三大國際因素影響，台股近期波動「是有比較明顯」。

但蔡麗玲亦強調四大樂觀面，即台股3月以來下跌2.2％，但相對亞洲其他股市跌幅相對小，較為穩健；上市櫃公司2月營收持續成長近13％，基本面佳；台股股息殖利率2.63％，若加股票股利可達2.74％；台灣經濟今年成長率預期有4.42％，即基本面穩健可支撐台股。

金管會亦有三大動作，一是近期俄烏戰爭造成國際金融市場波動，已要求證交所及櫃買中心注意俄烏戰事對上市櫃公司財務、業務及供應鏈的影響，緊盯各上市櫃公司若有因俄烏戰爭，有相關財業務影響，公司必須即時發布訊息，資訊須充份揭露；二若上市櫃公司的客戶 、供應鏈、生產基地等是集中在大陸市場，也督促證交所及櫃買公司要求上市櫃公司，應揭露疫情對財業務影響的相關訊息，供投資人知悉。

三是金管會將隨時依市場及國際情勢等綜合判斷，必要時會採取相關措施。

蔡麗玲表示，3月到14日為止，台股下跌2.2％，同時間日股跌4.41％、上海股市下跌6.6％、深圳股市跌10.06％、香港股市亦下跌14.21％，等於台股相對其他亞洲股市，仍算相對穩健，股市短期間難免受國際情勢、地緣政治等因素影響，中長期仍是會回歸基本面。

所以蔡麗玲強調，上市櫃公司前2月營收6.5兆元，比去年同期成長12.66％，且台股現金股利殖利率可達2.63％，若加計股票股利就有2.74％，加上台灣今年經濟成長率預估有4.42％，即景氣仍相當穩健，短期台股波動，應是投資人依現在市況或其策略，有不同的布局，中長期就會回歸基本面。