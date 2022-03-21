理專A錢案A到太頻繁，金管會在2019年祭出理專十誡，但情況改善有限，立委費鴻泰21日指出，金管會若下決心清除弊案，就應拉高連座層級、罰則訂高一點，比如究責到總經理要下台。金管會主委黃天牧指出，100％防弊不易，但會盡量不要讓理專弊案層出不窮，他也承諾二周內會給予報告。

理專A錢案過去發生在民營銀行較多，但近期連老字號台銀都爆發理專A錢A十年、落跑後才發現，引發業界關注。黃天牧特別被點名21日赴立法院財委會，針對強化銀行業公司治理和銀行理專行為規範做專案報告。

銀行局局長莊琇媛指出，2019年至今關於理專弊案已有18件裁罰案，其中，3件是公股行庫，包括：彰銀、華銀、兆豐銀。

關於台銀理專A錢案，是否可調行外資料？莊琇媛指出，這次該名理專與客戶不當資金往來，可能是挪用或跟客戶間有些約定，透過行外帳戶匯錢給理專，其他行有客戶隱私問題，不可能揭露給台銀。

費鴻泰對三家公股行庫代表一一點名上台質詢，彰銀表示，該案是分行自行查核發現的，發生於十多年前、2019年才爆出，不是最近發生；華銀則指出，該案發生在2019年4月；兆豐銀表示，該案為舊案，發生在2018年4月的。

費鴻泰認為金管會清除亂象決心不夠，他認為應該把罰則訂高一點，比如一有理專弊案發生，總經理就要下台，保證總經理、主管會緊張、會加強管理，這不是不可能而是看要不要做到這程度，另外，像外銀「強制休假」也是很好的內控方式。

黃天牧指出，現行理專發生弊案，直屬高階負責人已要連座，已有二家銀行裁罰到負責理專的執行長。

費鴻泰也指出，近期接獲民眾投訴，有理專賣高風險金融商品給89歲的老先生、78歲的老太太，非常不妥當，所以他在2008年訂了「門外漢條款」65歲以上的金融商品行銷要錄音錄影，金管會若認為理專弊案是非常嚴重的問題，就要拉高連座層級到總經理、董事長，他也要求金管會二周內要提書面回應。