俄烏大戰持續延燒，也帶動台灣各界開始討論和重新思考現行兵役制度的問題。國防部長邱國正15日也表示，若未來兵役制度有更動，會在新制公布後的一年後開始實施。對於役期可能由現行的4個月延長到1一年，根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友對此表示支持。

外傳總統蔡英文已指示軍方，檢討現行4個月軍事訓練役的役期是否延長，對此，總統府予以否認，強調目前當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊。

網路媒體《NOWnews》以「數饅頭的日子會變長嗎？國內兵役若改回1年或10個月制，您是否支持」為題，進行網路投票，投票時間為3月14日至21日，截至15日晚間9點，參與投票的網友中，有81.49%支持，有18.51%不支持。

支持延長役期的網友們表示，「國民應盡2年服兵役的義務」、「是，順便磨練男子氣」、「現在當兵四個月太少了，都還沒磨練到就退伍」、「當兵越來越少日，像話嗎」、「兵器的使用要多練練到時候才不會臨時抱佛腳」。

不支持延長役期的網友們則說，「什麼時代了，訓練1450比訓練軍人更容易贏戰」、「支持的人自己去當」、「這不是增加六個月或是八個月就可以解決的問題」、「別人的孩子死不完，高官和政客的小孩和親屬優先徵召上前線吧！」