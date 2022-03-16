鎳市場在關閉一周後，倫敦金屬交易所（LME）宣布周三（16日）將重啟交易，並設定鎳價每日漲跌幅限制至少為5％，未來還會根據市場情況來評估價格限制。除了鎳外，其他基本金屬的每日漲跌幅限制則為15％。此外鎳交易將在倫敦時間早上8點開始，交易時間比平日短。

受到俄烏衝突引發供應恐將受阻，LME的3個月期鋁周二（15日）上漲0.7％到每噸3,341美元。俄國的鋁產出占全球約6％、鎳產出占7％。銅價也走高0.4％到9,975美元，鋅價則下跌0.1％到3,805美元、錫價攀升0.4％到42,755美元。

上周由於鎳價出現前所未有暴漲，導致中國鎳業巨擘青山控股遭軋空而面臨數十億美元損失，並迫使LME暫停鎳交易。然而在青山控股與銀行團就止損方案已經達成協議後，該交易所決定從周三起恢復對該金屬的交易。

不過為了避免未來有類似混亂出現，LME除了發布有關遏止鎳價大幅波動與保護會員規定外，還要求經紀商必須與交易所分享有關更多客戶持有部位的資料。

LME還聲稱正在收集有關交易暫停前的相關資訊。若初步審查顯示，有一個或數個參與者的不當行為導致鎳市場出現崩潰，交易所將會對此展開調查。

LME目前正企圖尋求為在一周前爆發的鎳亂危機畫下句點，受俄烏戰爭推升商品價格大漲，導致國際鎳價日前曾飆到10萬美元以上，LME除了趕緊取消鎳期貨合約交易、青山控股持有的大量鎳期貨空頭也慘遭軋空，面臨鉅額虧損，並且還危及為青山控股處理交易的小型經紀商恐面臨破產危機。

後來青山控股與摩根大通、渣打集團與法國巴黎銀行等達成臨時協議，這些銀行同意不對青山控股的空頭部位進行平倉或是要求增加保證金，讓債權人與青山控股有更多時間支付因為鎳交易而引發的數十億美元欠款。