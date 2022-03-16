據中國外交部官網16日消息，3月15日，中國國務委員兼外交部長王毅應約和荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉通電話，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。王毅指出，當前美國和歐洲不斷升級對俄羅斯制裁，使艱難復甦的世界經濟再次雪上加霜；衝突終將結束，希望歐洲國家能同俄方坐下來進行深入全面對話，探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

王毅表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和公開的。中國國家主席習近平強調的「四個應該」就是中方最明確和權威的態度。中方的一切舉措都圍繞「四個應該」展開和推進。中國是愛好和平的國家，始終堅持通過政治手段和平解決爭端。中方願同包括荷蘭在內的歐盟國家一道，為烏克蘭危機的解決發揮建設性作用。

王毅指出，國際社會普遍希望盡快實現停火，緩解現地局勢，避免平民傷亡，這也是中方的期待。目前俄烏已舉行4輪談判，儘管進展緩慢，但能夠保持談判就有實現停火的希望，就能開闢和平的未來。中方將繼續以自己的方式為勸和促談做出努力。

王毅提醒，當前美國和歐洲不斷升級對俄制裁，使艱難復甦的世界經濟再次雪上加霜，各國民生也遭受不應有的損害。希望各方都能多做有利於促進和談的事情，而不是相反。

王毅指出，應對可能出現的大規模人道危機，是目前國際社會的當務之急。中方已就緩解烏克蘭人道局勢提出六點倡議，並採取了實際行動，第一批緊急人道援助已經運抵並分發，今後還將根據需要陸續提供新的援助。

王毅表示，烏克蘭危機的背後是歐洲安全問題。未來的歐洲安全如何維護，涉及到包括荷蘭在內的歐洲各國的切身利益。衝突終將結束，希望歐洲國家能同俄方坐下來進行深入全面對話，探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲的長治久安。

胡克斯特拉贊賞中方為幫助烏克蘭難民所提供的人道主義援助，表示對話談判是解決衝突對抗最重要的方式，希望中方為此繼續發揮積極作用。當前形勢下，各國都應尊重別國的主權和領土完整，遵守國際關係基本準則。王毅表示，這恰是中國一貫堅持的傳統立場，希望在中國台灣問題上也能言行一致，而不是搞雙重標準。

雙方還就中荷關係交換了意見。

王毅表示，今年是中荷兩國建立大使級外交關係50週年，希望以此為契機推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷取得新的發展，為國際和地區的和平穩定作出積極貢獻。

胡克斯特拉對此表示贊同，強調荷方願同中方加強溝通和交流，辦好系列建交慶祝活動，推動兩國關係發展再上新水平。