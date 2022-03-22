歐盟「讓·莫內」講席教授，中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅22日在大陸《環球時報》撰文指出，邱吉爾說過，不要枉費任何一場危機。可惜，歐盟沒從歐債危機及烏克蘭危機吸取教訓：2004年歐盟東擴吸納10國，導致消化不良，並釀成債務危機；2013烏克蘭危機和2014年克里米亞事件，肇因就是烏克蘭與歐盟簽不簽政治和自貿協議。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利坦承，在對俄關係發展上，歐盟犯了錯，既已意識到「犯了錯」，應該及時停止犯錯，反思如何對待俄羅斯改善當下局勢，進而反思如何對待美國口中的另一個「戰區」中國，歐洲觀、中國觀、世界觀。

王義桅表示，根本而言，歐洲還是沒有給予「冷戰失敗者」俄羅斯應有尊重。北約更不用說，繼續被美國軍工集團鼓動不斷擴大，擠壓俄羅斯安全空間。上月慕安會期間，北約祕書長史托騰柏格仍聲稱「誰反對北約擴大，周邊就會增加更多北約鄰居」，這在俄羅斯看來可謂赤裸裸的威脅加羞辱。

王義桅稱，歐盟本該去思考，如果不是漠視俄羅斯的安全關切而毫不顧忌地吸納中東歐國家，北約、歐盟會面臨今天這場危機嗎？如果不是錯誤理解蘇聯解體並非「自由民主的勝利」，更不意味著「歷史終結」，它們推動急速東擴嗎？

王義桅稱，歐盟的反思不徹底，甚至有點走偏了，這其中既有體制原因、文明原因，也有美國因素。回到《赫爾辛基協議》「不可分割」的安全觀，如果歐盟真的認為「歐洲的安全不應針對莫斯科，也不應繞過莫斯科」，那就不應該繼續被美國帶節奏。那樣的話，俄烏衝突也本可以避免。

王義桅認為，冷戰後，亞洲雖偶有衝突但沒有大的戰事。但歐洲卻一直戰事不斷：科索沃、喬治亞、烏克蘭。俄烏衝突爆發，歐洲面臨冷戰結束以來最危險的局勢。歐洲國家緊隨美國開展對俄羅斯一波又一波的制裁，連永久中立國瑞士都參與其中。要知道，這是自從1648年《西發裡亞和約》簽訂以來，瑞士首次非中立身分的做法，當年的希特勒、墨索里尼和史達林都沒讓瑞士動用制裁手段。這成為當前歐洲國家心理狀態的一個縮影。越是這種時刻，歐洲越需要進行體系性、制度性的反思。

王義桅強調，俄烏衝突正在拷問歐洲：你是誰，你從哪裡來，你要去哪兒？反思過程中，歐洲應深刻認識自己處境，歐盟更應反思未來世界秩序，是繼續生活在美國霸權秩序下，還是和中國等新興市場國家一道推動建設一個更符合現實環境和未來趨勢的世界秩序？與之相應的一個現實案例，就是應該綜合考慮制裁這個手段是否合理、合法、合目的性。

王義桅指出，歐洲國家一味追隨美國對俄羅斯加大制裁力度，只能讓他們口中「制度性對手」成為自我實現的預言。歐洲學界和政界也有理性人士做出反思，認為制裁恐難制止俄烏衝突。歷史上從未有過憑藉制裁就能迫使一國停戰的先例，這次西方對俄制裁力度雖堪稱前所未有，但仍不足以迫使俄羅斯結束對烏克蘭的特別軍事行動。況且制裁本身也如戰爭，開弓沒有回頭箭。這些年，歐盟一直感慨說自己不要再「幼稚」，但從實際行動來看或許只是說說而已。