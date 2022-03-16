監視器畫面左上角拍到熱心路人幫忙撿鈔票。（警方提供）

警方到超商借點鈔機清點掉落現金。（警方提供）

新北市新莊區新北大道三段昨（15日）晚7時許驚現鈔票漫天飛舞奇觀，約10名熱心民眾手忙腳亂撿拾，隨即送交派出所，清點後總計49萬9900餘元，警方聯繫騎車不慎掉落背包的失主卓姓女子，卓女不斷感謝熱心民眾和警方，並在臉書發文「台灣最美的風景是人」！

據了解，43歲卓女本從事保母工作，因想轉職開飲料店，遂向友人借得51萬元，昨晚將現金置於藍色背包內，掛在機車前掛勾後騎車返家，途中未察覺背包已掉落，仍繼續前行，背包疑遭後車撞擊，大筆現金四散飛舞，約10名熱心路人見狀，立即幫忙撿拾，其中4人連同背包一同送至派出所。

現場有民眾在背包內發現卓女聯絡資訊，隨即打電話給失主，表示會將失物送到派出所，當時卓女仍在返家途中未發現背包掉落，接到電話後低頭查看，才知丟失大筆現金，急忙掉頭趕到新莊警分局五工派出所。

熱心路人向卓女表示已盡力幫忙撿回，卓女感動到幾乎落淚，不斷道謝說，就算只撿回一半都是幸運，道謝並不足以表達她心中感激的萬分之一。

卓女說，當天是朋友從台北市的銀行領出51萬元借她，她將現金放入背包後騎車返回新莊住處，款項是用於付飲料店裝潢費、設備費等。

隨後警方帶同卓女到附近超商借點鈔機，清點後總計49萬9900餘元，警方製作筆錄後，已將失物全數發還卓女。