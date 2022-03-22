PCB廠金像電(2368)受惠於伺服器市場需求強勁，今年營收及獲利可望較2021年好，業績前景佳也成為力抗近期現金減資是股價毒藥及美系外資評等「賣出」魔咒，金像電今天盤中股價開低後逆勢走高。

相較於長榮(2603)及國巨(2327)宣布現金減資後股價遭到重擊，金像電在宣布現金減資後的今天股價表現好很多，雖然股價以低盤開出，但因金像電今年營運展望樂觀，股價隨後由黑翻紅，擺脫現金減資股價毒藥陰霾。

金像電今年前2月合併營收為45.89億元，年增26.77%，伺服器市場需求強勁，金像電訂單能見度已達半年，金像電處長楊承蓉表示，今年營收及獲利都將較2021年好。

為調整資本結構及提升股東權益報酬率，金像電董事會決議擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣5億4648萬7840元，銷除股份為5464萬8784股，減資比例為10%，預計每股退還股東1元，減資後股本為49億1839萬570元，公司董事會亦通過配發每股現金股利2.2元，若參與配息及現金減資，今年合計每股配發3.2元。

我們將2022/23財年的收益上調1/2%，以考慮未來幾個季度強勁的服務器需求，Eagle Stream和熱那亞產品流程（現已全部出樣）的收入增長1%/1%和0.1/0.2個百分點的OPM好於公司更好的生產/運營效率和更強的收入規模。

美系外資最新報告指出，考量未來幾個季度強勁的服務器需求，Eagle Stream和Genoa產品流程(現已全部出樣)收入增長1%/1%和0.1/0.2個百分點的OPM好於公司更好的生產/運營效率和更強的收入規模，我們將金像電2022年/2023年獲利上調1%/2%；整體來說，我們看好金像電在高成長雲端PCB市場潛力，但給予「賣出」評等，目標價維持83元。