美元霸主地位再度受到挑戰！外媒報導，由於對美國的不滿加劇，沙烏地阿拉伯正與北京當局積極協商，打算將賣給大陸的部分原油改採人民幣計價，此舉將削弱美元，大幅提升人民幣在石油市場的地位。

華爾街日報15日報導，知情人士透露，OPEC（石油輸出國家組織）老大沙國與大陸討論人民幣計價原油合約已經斷斷續續長達6年，但今年加快談判步伐，原因在於沙國對美國愈來愈不滿，包括美方不支持沙烏地干涉葉門內戰，以及對拜登政府有意與伊朗達成核協議感到憤怒。沙國官員也曾表示，他們對美國去年從阿富汗撤軍感到震驚。

大陸採購沙國出口25%以上的原油，若改採人民幣計價，其銷售金額將有助於提升人民幣的地位。沙烏地也考慮在國營石油公司Saudi Aramco（沙烏地阿美） 的計價模式中，納入以人民幣計價的期貨合約，即所謂的「人民幣油元」（petroyuan）。

對沙國而言，將每天620 萬桶出口原油的一部分改用非美元貨幣計價，將是一重大突破。目前全球有約80%石油銷售採用美元價格結算，沙烏地從1974 年以來，一直採用美元交易石油。

日前報導，沙烏地已邀請大陸國家主席習近平在4月的齋戒月結束之後訪問利雅得，若北京接受邀約，或將是爆發新冠疫情以來習近平首次出國訪問。