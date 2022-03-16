保險單一或固定費率時代將結束？金管會即將核准台灣首批純網路保險公司設立，有新創業者提出「即時精算」及「精準精算」的計費模式，即依不同情境或個人健康情形，給予不同費率且可能隨時變化，保險局長施瓊華表示，只要保單送審時模式可行、風險可控管及訂價公平、消費者保護上沒有問題，不是不可以放行。

現行保單送審時，無論壽險業者或產險業者都有相關假設、承保風險釐算，提出保單計費公式，大部分是半固定或同一規模、同年齡等同一費率，且保單有效期間大部分不會調整保費。

金管會16日舉行純網路保險申設的公聽會，金融科技園區即有新創業者提出「即時精算」與「精準精算」的模式，即保單先假設承保情境與初期保費，隨著實際承保數據增加，費率也會跟著調整，即1日投保者的費率，與15日投保者的費率可能不同，因為中間承保數據已變化，會即時在網路上精算，提供新的保費報價。

二是利用人臉加上健保卡插卡作身份辨識後，純網保公司可利用個人同意提供的健保就醫相關資料，釐算出更符合個人的精準保費，所以建議純網保公司未來送審保單，可以採保費精算模組或概念，讓金管會同意，未來可即時精算，可讓保單更有彈性。

施瓊華表示，現行保險公司送審保單也是送保費計算公式，不是每一位保戶變更保費都要送審一次，且現行產險公司針對外送平台設計的碎片式保單，亦是先假設某時段可能的保費，再與外送平台介接後，依實際數據計算出該平台適用的費率。

所以，施瓊華開出三大前提，即純網保公司送審動態費率時，一是精算模式可行、二是風險控管及訂價公平、三是消費者保護沒有問題，金管會未必不會核准其保單。

施瓊華再三強調，純網保公司必須有好的、可行的、可獲利的營運模式，金管會也願意調整法規，讓純網保公司可在市場上運作。