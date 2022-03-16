產險公司碎片式保單「外送員傷害險」，一張都沒賣出去。台灣數位平台經濟協會16日向金管會反應，因為各地方政府要求外送員必須投保全時段意外險，而非上線送件、保單才生效，讓當初碎片化保單的美意被抹殺掉，同時勞動部傾向外送平台業者要替外送員的機車，投保營業機車險，但平台與外送員並非雇佣關係，平台業者亦無法擔任機車險的要保人。

數位平台經濟協會主要是在金管會的純網路保險公司申設公聽會上反應，未來即便有純網路保險公司要針對外送平台、共享經濟等，推出碎片化保單，即有用到才啟動保障、才計算保費的情況，若沒有跨部會討論、調整出合宜的法規，恐怕純網保公司亦是無生機。

國泰世紀產險有推出碎片式外送員傷害險（即意外險）保單，供外送平台投保，例如Uber Eats投保一張外送員傷害險，涵蓋所有登錄此平台且接Uber Eats外送訂單的外送員，只要在接單外送期間發生意外，保單就啟動理賠，但至今沒有賣出任何一張保單。

據了解，主要就是台北市政府率先規定平台必須替外送員投保全時段意外險，各地方政府亦跟進，全時段保費就會比較貴，第二大問題，即同一外送員可能登錄多家外送平台，同一趟送多家的訂單，會有重複投保問題，及責任無法釐清，因此各外送平台最後就不買。

保險局局長施瓊華表示，未來純網路保險公司設立若是要與共享經濟（如共享機車、共享汽車）、外送平台等有關，會在審查時，邀相關部會來討論，希望幫助或可解套相關的問題，金管會承諾若要讓純網保公司可以設立，且提供共享經濟或外送平台碎片化保單，在法規上就應有所突破。

金管會主委黃天牧則現場指示保險局，針對跨部會討論法規問題，若現在就已有相關個案，必須進行法規調適，保險局現在即可開始法規研究，不必等純網保公司送件，可多一點時間跟中央、地方政府溝通。