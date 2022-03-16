今有1架共機侵擾西南空域 19:122022/03/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，今有1架運-8電偵機侵擾西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。昨有2架殲-10機，1架卡-28反潛直升機，侵擾西南空域。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次；今年至今超過240架次。根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有1架共機侵擾西南空域 今有2架共機侵擾西南空域 空軍廣播驅離 #侵擾 #架次 #西南空域 #今有 #共機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美代表團今訪台 7架共機侵擾西南空域 20:392022/03/01 政治 今3共機侵擾西南空域 卡-28反潛直升機又再度出現 20:072022/03/15 政治 解放軍南海演習12天 水域船隻禁入 04:102022/03/08 焦點新聞 共機運-8反潛機3月上旬在南海墜海 國防部証實了 14:462022/03/10 政治 禍不單行 台南IDF戰機癟氣卡跑道 04:102022/03/15 政治要聞 國安局首度透露 共機3月上旬在南海墜海意外 10:172022/03/10 政治 不只中共 日本軍機也來了 我空軍廣播驅離內容曝光 18:412022/03/11 政治 美前國務卿蓬佩奧昨訪台 共機未擾台 14:242022/03/03 政治 考察空軍嘉義基地 江啟臣籲F-16V交機如期完成 20:122022/03/09 政治 國安局證實 中共運8反潛機月初墜落南海 04:102022/03/11 政治要聞 幻象失事5分鐘後共機再挑釁 民航局即刻「聲援」廣播驅離 20:112022/03/14 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。