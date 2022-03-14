空軍一架單座幻象2000戰機今（14日）上午在台東外海失事，一度傳出是緊急升空攔截共機，但軍方已澄清是例行戰訓任務，不過幻象戰機在11時26分落海後，一架共機在11時31分再次襲擾我西南空域，民航局迅速接手進行廣播驅離，對話內容也被記錄下來。

「台灣西南空域」粉絲專頁公布錄音檔，高雄近場台發現共機進入管制空域後，執行廣播驅離「Kaohsiung Approach On Guard，Kaohsiung Approach On Guard，在GRADY北面約2.5浬高度9800呎的不明機，你已進入高雄終端管制空域，請立刻左轉脫離立刻左轉脫離高雄終端管制區」。

「台灣西南空域」粉專指出，民航局飛航服務總台高雄近場台於相同波道以中英文兩次廣播驅離「不明機」，該「不明機」即為9時54分空軍廣播驅離之共機，位置在恆春外海。在軍方忙於救援之際，民航局立刻接手，是記錄國軍驅離廣播後首次出現的狀況。