社區家暴時有耳聞，高雄市前鎮區幸福興東社區發展協會從2019年起加入防暴社區的行列，該社區因新手爸媽及隔代教養多，因此將兒少保護定為社區首要推動宣導方向。高雄市社會局19日說，請民眾發現有疑似兒虐或家暴案件時，勇於通報，降低暴力事件的發生。

高雄市從2016年起接受衛福部補助推動防暴社區，已累積102個社區參與，透過社區推動暴力防治宣導，強化民眾對於兒少保護、家暴的辨識及敏感度。

身兼衛生福利部高階防暴宣講師的前鎮幸福興東社區發展協會總幹事林淑芳說，曾經有一名孩子常不服管教向祖父母頂嘴，父親盛怒之下打了孩子，並激動地說：「呼你死！」鄰居聽到後趕緊通報里長，里長立刻撥打113專線；而孩子的同學則是向學校學務處通報。

後來經過社工、學校等介入關心與輔導，家人了解父親是疼愛孩子的，只是不知道如何教導；而孩子經過輔導，也慢慢學會表達想法，彼此在這次事件中都有成長。

對於推廣防暴社區，林淑芳相當堅持，她透露，當年里民中的一對同居男女朋友，因為男方長期言語暴力，導致女方最後不幸輕生，讓林淑芳決定一定要防止任何暴力出現。她指出，言語暴力是一種隱形殺手，在宣導防暴時更會加強人與人之間的溝通方式。

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