智冠(5478)公布2021年財報，全年營收66.01億元，年減9％，歸屬於本公司業主之稅後淨利8.29億元，年減12％，每股盈餘6.84元。董事會亦通過去年第四季盈餘分配，決議配發現金股利每股5.2元，訂於4月21日為除息交易日，除息基準日4月27日，現金股利預計5月20日發放。

展望今年，智冠集團擴展MyCard數位點數應用及整合行銷服務規模，已陸續開啟全球知名IP手遊以及跨平台區塊鏈遊戲大作等多款暢銷遊戲合作，結合集團資源提供最完整的全通路行銷服務，還將攜手遊戲商全球發行需求，提升在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等東南亞地區服務占比，加速海外市場布局。

遊戲研發領域，網龍今年將依序推出自製研發手遊新作《天子傳奇S》、《尋秦記》，以玩家熟悉的香港漫畫及小說IP，為玩家帶來豐富的遊戲體驗，其中《天子傳奇S》1月已搶先發行首款《天子傳奇S》「姬發」動態典藏NFT，結合數位收藏及超值虛寶回饋，引發粉絲爭相競拍收藏。而去年已授權大陸市場並開啟營運的《吞食天地M》今年還會陸續開放更多玩法與活動，推升遊戲玩家熱度和黏著度。

遊戲新幹線穩定營運《三國群英傳M》、《風色幻想SP手機版》、《古劍奇譚網路版》、《完美世界2 Online》等多款人氣遊戲，並關注引進國內外優質遊戲及東南亞服務機會。智凡迪則積極發展多語系遊戲客服、整合行銷、社群經營及電競賽事等全方位遊戲整合服務，協助遊戲商全球發行策略推進。

智冠集團IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》今年仍將於大陸及台澳港市場穩定營運，並可望隨著後續其他海外地區發行，挹注授權貢獻。網龍將以自製研發與IP授權雙軌並行，持續提升市場佔有率，旗下經典原創IP《吞食天地3》也已授權真好玩製作全新手遊《吞食天地3：放置版》，預計第二季於台港澳新馬等地推出。

網路廣告行銷子公司一帆數位深耕Martech應用領域發展，已與超過700家企業品牌合作，服務涵蓋遊戲娛樂、知名電商平台、3C、房地產、健康產業、餐飲品牌等國內外各產業領導品牌，面對後疫情時代產業板塊的輪動變化，一帆數位運用數據科學及AI技術分析，找出精準客群與網路行銷最佳方案，並將擴展海外市場及不同產業的合作夥伴，協助企業品牌推向國際。

金融科技子公司藍新集團持續強化數位金融解決方案，今年除衝刺線上代收付交易規模，更將加速線下多元支付業務推展。「NewebPay藍新金流」計畫擴展更多超商物流、宅配及跨境物流服務，建置完整一站式金流/物流整合服務平台；簡單行動支付旗下「ezAIO簡單收」也會推出新一代多元收款設備，擴大延伸至移動支付及桌邊服務等實體支付場景，新型設備採用無線連網，整合數十種支付工具，並提供更多服務擴充性與便捷加值應用，加速開啟實體通路合作據點。