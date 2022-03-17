立委賴士葆提案，政府2021年超徵這麼多錢，是不是可以撥一部分的錢用於成立物價平穩基金，用於政府平穩物價？財政部長蘇建榮回應，委員提案很好，這個意見會帶到行政院平穩物價小組反映這個意見。

蘇建榮今日到財政委員會進行《公益彩券暨發票給獎辦法執行情形》專案報告並且接受質詢。

立委賴士葆表示，現在國際油價、原物料一直上漲，如果戰事最壞的情況，通貨膨脹率可能達到2.5％；而2021年稅收超徵超過4000億元、中央政府賦稅收入超徵也超過3000億元，是不是可以考慮超徵拿一部分成立平穩物價基金，用於長期平穩物價之用？

賴士葆表示，稅收如果有超收的部分就放在這裡面(平穩物價基金)，以後政府的油價、電價凍漲，也可以放在這個基金裡面去調整，還可以長期運作。

蘇建榮認同這個意見不錯，會請財政部相關參與行政院平穩物價小組成員提出，蘇建榮強調，財政部主要主管歲入；但是物價平穩基金是屬歲出，可能還要跟主計總處討論。