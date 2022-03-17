聯準會在周三貨幣政策會議結束後宣布升息25基點（1碼），為該美國央行自2018年以來首度調升基準利率，此決議符合市場普遍預期。聯準會主席鮑爾在會後的記者會上強調美國經濟非常強勁，能承受貨幣政策的緊縮。

在美國通膨不斷飆升之際，聯準會這次升息代表著這場大流行病時期的寬鬆貨幣政策正式畫下句點。在升息之後，該央行的聯邦基金利率目前介於0.25%～0.5%。

美國2月消費者物價指數較去年同期大漲7.9%，而2月生產者物價指數年漲10%。

在此之前，聯準會已經充分傳達可能升息25基點的信號。過去幾個月來，鮑爾反覆暗示央行將調升利率，本月稍早在國會作證時，他甚至表明支持3月升息25基點。

這是聯準會自2018年12月以來首次升息，也是自兩年前（2020年3月）當新冠疫情爆發時該央行一舉將利率調降至近零以來首度調整利率。

聯準會周三亦發布最新的經濟、通膨與利率預測，央行官員預期到今年底聯邦基金利率中值為1.9%，到2023年升高至中值2.8%。但如果通膨仍不放緩，聯準會也可能加快升息步伐。

聯準會今年還有6次會議，下一次會議排定於5月3日、4日舉行。

根據最新釋出的利率點陣圖，聯準會官員普遍預期今年剩下的6次會議都會升息，2023年將升息3次，但2024年將按兵不動。

聯準會官員將其今年底的通膨預測中值從去年12月預估的2.6%上修至4.3%，將今年的核心通膨預測從2.7%調升為4.1%，並將2023年和2024年的核心通膨預測分別調升至2.6%和2.3%。

今年的國內生產毛額（GDP）預測中值從去年12月預估的4%下修至2.8%，2023年和2024年的GDP成長預測維持不變，分別為2.2%和2.0%。

聯準會官員維持今明兩年的失業率預測不變，仍為3.5%，並預估2024年的失業率為3.6%。

鮑爾在記者會上表示，俄烏衝突的影響將衝擊美國經濟，且已經對通膨構成上行壓力。他並透露聯準會最快可能在5月開始縮減規模逼近9兆美元的資產負債表，縮表的計畫框架與2017年的周期相似，但執行速度可能加快。

聯準會在會後聲明中表示，俄烏戰爭對美國經濟的影響具有高度的不確定性，短期內俄國入侵烏克蘭與相關事件可能會給通膨帶來更多的上漲壓力，並打壓美國的經濟活動。

但鮑爾認為現在還不需要為經濟感到擔憂，他表示：「我們認為這在一定程度上將衝擊GDP，但2.8%仍然是非常強勁的增長，我們認為美國經濟非常強勁，能承受貨幣政策的收緊」。