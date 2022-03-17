新北市侯友宜市長蒞臨政大分享城市治理經驗。（圖／政治地政系提供）

國立政治大學地政學系在今年3月舉辦「全球國際城市的新視野」系列演講活動，於3月16日邀請新北市長侯友宜蒞臨分享，新北市位於大台北都會區樞紐，地政系學生未來的任務，便是建構城市規劃的團隊。他並鼓勵學生，若提出的方法不被採納，就虛心接受與尊重，不要灰心。

侯友宜首先以疫情作開場，去年（2021）五月中的三級警戒讓人民重新思考新北未來的韌性城市該如何打造？曾經的生活又該如何找回、甚至更為幸福？在此艱難時刻，侯友宜運用過去在警界的經驗與專業，推動平寧專案，成功防堵新北市疫情的擴散。

疫情之初，侯友宜曾呼籲多項防疫政策，皆不被看好，但他鼓勵學生，若提出的方法不被採納，也要虛心接受與尊重：「這才是團隊、正義、榮譽。」，他再三強調，台灣需要正向的力量，批評與對立無法讓自己更好、也無法讓國家人民更幸福。侯友宜認為一個團隊必須能夠協調、忍讓，如同城市規劃不能只眼光狹隘地著眼新北市，而是要放眼整個北部、甚至國際，他提出「共好」的概念，認為這才是一個國際城市該具備的視野！

侯友宜進而舉例東京、首爾、洛杉磯、深圳、廣州等大城市，台灣城市若要跟國際城市競爭，他相信人口至少要一千萬。新北市居於大台北都會區樞紐，侯友宜認為一千萬人口的競爭，新北市在所不辭：「把劣勢變優勢，就是新北市！」，而地政系學生未來的任務，便是建構城市規劃的團隊。

「城市沒有歸屬感，就沒有光榮感和幸福感。」侯友宜致力於建構台北多核心，翻轉身活圈，他提出三環六線，刻劃新北微笑曲線，讓重點聚焦不再是「首都」生活圈，而是「大台北」生活圈。

侯友宜也暢談都更、危老、青年社會住宅等安居新政策，並推出智能衛生、產業升級以及淨零碳排等目標，將新北市導向一座符合永續發展目標（SDGs）理想的城市！諸多政策產生震盪，難免會遭受挫折。他以身上所穿的外套為例，這是他親自設計的外套，白、黑、紅三色分別代表著他一生奉行的「正義、勇敢、急先鋒」，寓意深遠。演講終場，侯友宜鼓勵學生們將複雜的問題簡單思考，並永遠保有單純的心，勇敢往前走。

國立政治大學地政學系在「國立政治大學社會科學學院」、「地政學系系友會」、「華南金資產管理股份有限公司」的指導與支持下，順利舉辦這場演講，融合施政實務經驗於學術理論之中，不僅給地政系學生深刻的啟發，也為台下所有來自不同系所的同學們樹立國際城市的新視野。此次地政系邀請到侯友宜，從防疫談到城市治理、從刑警辦案經驗談到從政初衷，侯友宜持續打造新北市成為一個宜居國際大市！