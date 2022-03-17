37歲王姓女行銷業務副理任職南科一家人造光源大廠，她在2019年離職前與該公司工程部陳姓女組長勾結，將該廠的商業機密用通訊軟體Line傳給在大陸上海的同夥周姓男子。橋頭地檢署經偵查終結，對王女等3人依營業祕密法提起公訴，並聲請法院裁定扣押王女的財產1422萬元新台幣獲准。

檢方指出，查扣的金額巨大，對於以後想要偷取商業機密的不法人士可以發揮嚇阻作用。

王姓女子等3人原本在同一家科技公司Ａ上班，該公司的核心技術為人造光源等技術，服務行業包括半導體等產業。王女為了提升B公司的技術，竟在離職前陸續取得A公司的機密資料，讓同夥的大陸人士周男在大陸另成立公司Ｃ使用，投標大陸與香港地區各大學研究室與私人企業的標案。

王女還聯繫陳女取得生產部門的一個設計機構圖，由陳女在其住處以繪圖軟體繪製機構圖後，以Line軟體傳送給王男。但王、周不懂專業技術，無法完全複製A公司的儀器與技術，陳女只好再拍照，並附上添加技術說明，再由王女傳送給周男使用，當作B公司的技術突破參考，藉以改良產品。

檢警經查扣王女自製的內部會計帳冊後分析，B、C兩家公司在大陸地區非法使用A公司的營業祕密，銷售產品給大陸與香港地區的大學研究室、私人企業使用，不法所得共1822萬餘元，其中的1422萬餘元由橋頭地方法院裁定扣押。

檢方表示，王女與周男共同犯營業祕密法，意圖在大陸地區使用非法取得的營業祕密罪嫌，陳男則犯營業秘密法之逾越授權重製、泄漏營業祕密罪嫌。全案檢方將依法辦理。

營業祕密橋頭地檢署橋頭地院不法所得