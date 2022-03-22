《聯合早報》報導，波音公司官網稱，正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，波音的技術專家也為協助中國民航局開展調查做好了準備。

報導引述波音總裁凱爾洪（David Calhoun）21日給員工的一封電子郵件，表示波音在調查中國東方航空公司一架737-800飛機墜毀事件中提供了其技術專家的全面支持。

他說，對於中國民航局的調查，波音能說的有限，但「請相信，在這一困難時期，我們將盡所能支持我們的客戶和事故調查，每一步都以我們對安全、透明和誠信的承諾為指導」。

這次墜毀的航班是波音737-800型客機，2015年6月交付，機齡不到7年。

波音737-800屬於新一代737NG機型，在737MAX推出之前，是波音單通道的主力機型，是目前中國使用最多的波音客機，也是全球最受歡迎的單通道客機之一。

報導指出，波音737NG是所有飛機中安全記錄最好的機型之一，自1997年以來交付的7000多架飛機中，只發生過11起致命事故。

空難發生後，東航已經將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。